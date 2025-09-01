Derma Express Ekspansi ke Bekasi, Menawarkan Layanan Kecantikan Modern

jpnn.com - BEKASI - Klinik kecantikan Derma Express melakukan ekspansi ke Bekasi, Jawa Barat. Derma Express resmi membuka cabang ke-22 di Bekasi Central Business District (BCBD), Summarecon Bekasi.

Kehadiran di sana menandai langkah ekspansi besar bagi klinik yang baru saja meraih penghargaan Global Health Awards 2025 sebagai Aesthetics Medical Centre of the Year in Indonesia.

Pembukaan cabang terbaru itu menjadi bukti komitmen Derma Express dalam memperluas akses layanan kecantikan ke berbagai kota di Indonesia.

Klinik ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin tampil percaya diri dengan wajah proporsional, sehat, dan bercahaya.

Head Doctor Derma Express Bekasi, dr. Jennifer Nanda menyampaikan antusiasmenya atas dibukanya cabang baru tersebut.

Dia menilai masyarakat urban Bekasi memiliki potensi besar karena peduli dengan kesehatan dan penampilan kulit.

“Kami hadir di Bekasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan perawatan kulit yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan terjangkau,” kata Jennifer di kawasan Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini.

Dia juga menambahkan Derma Express Bekasi akan menjadi tempat yang nyaman dan terpercaya bagi masyarakat yang ingin memulai maupun melanjutkan perjalanan perawatan kulit.