JPNN.com - Daerah - Riau

Dermaga di Pelabuhan KITB Siak Terputus, Mobil dan Motor Terjun ke Sungai

Selasa, 06 Januari 2026 – 08:30 WIB
Dermaga di Pelabuhan KITB Siak Terputus, Mobil dan Motor Terjun ke Sungai - JPNN.COM
Petugas gabungan mengamankan lokasi kejadian. Foto:Polres Siak.

jpnn.com - Dermaga di Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, mengalami kerusakan parah hingga ambruk pada Senin (5/1/2026) sore.

Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil dan satu unit sepeda motor warga terjatuh ke sungai.

Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra menjelaskan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 15.40 WIB.

Setelah dapat informasi Polres Siak langsung melakukan penanganan melalui jajaran Polsek Sungai Apit dan Satuan Polisi Air dan Udara (Sat Polairud).

“Petugas segera melakukan pengamanan lokasi serta patroli perairan untuk memastikan tidak ada korban jiwa,” kata Eka saat dikonfirmasi JPNN.com Selasa (6/1).

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan oleh personel Kapal Polisi IV–2401–37 Sat Polairud Polres Siak, lantai bagian tengah pelabuhan terputus sepanjang kurang lebih 50 meter.

Pelabuhan tersebut diketahui telah dibangun sejak 2004 dan selama ini digunakan sebagai sarana pemuatan cangkang dari area stockpile ke kapal.

“Pengamanan dilakukan untuk memastikan tidak ada korban jiwa serta mencegah warga mendekati lokasi yang berpotensi membahayakan,” lanjut Eka.

Dermaga di Pelabuhan KITB Sungai Apit, Siak rusak parah hingga terputus. Mobil dan motor warga terjun ke sungai.

