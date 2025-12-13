Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Derrick Michael Gemilang, Timnas Basket Indonesia Raih Kemenangan Telak Atas Myanmar

Sabtu, 13 Desember 2025 – 16:05 WIB
Derrick Michael Gemilang, Timnas Basket Indonesia Raih Kemenangan Telak Atas Myanmar - JPNN.COM
Aksi pebasket Derrick Michael Xzavierro saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Myanmar di Nimibutr Arena, Bangkok, Sabtu (13/12). Foto: Facebook/Basketball Sport Association of Thailand

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Basket Indonesia mengawali penampilan gemilang di SEA Games 2025 dengan meraih kemenangan telak 114-35 atas Myanmar pada laga di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu (13/12).

Derrick Michael Xzavierro menjadi bintang pada laga ini. Pemain asal Long Beach State tersebut tampil ganas dengan mencatatkan statistik double-double 19 poin dan 13 rebound.

Kehadiran alumni PPOP tersebut memberikan kepercayaan diri buat rekan-rekannya. Terbukti akurasi tembakan tiga angka Timnas Basket Indonesia di laga ini mencapai 27 persen (13/47) berbanding 7 persen (2/28) .

Dari persentase field goals juga unggul Timnas basket Indonesia dengan 46 persen (35/96) ketimbang Myanmar yang hanya mengoleksi 21 persen (12/56).

Secara keseluruhan sejak awal laga Abraham Damar Grahita dan kolega unggul atas tim asuhan Kyaw Kyaw Win.

Pada first half tercatat Timnas Basket Indonesia yang diasuh David Singleton mampu unggul dengan skor mencolok 71-21.

Tren tersebut berlanjut hingga akhir second half, yang mana Timnas Basket Indonesia menang dengan margin 79 poin, yakni 114-35.

Selain Derrick, pemain lainnya yang gemilang, yakni Yudha Saputera dan Andakara Prastawa Dhyaksa dengan masing-masing mengemas 17 poin.

Timnas Basket Indonesia mengawali penampilan gemilang di SEA Games 2025 dengan meraih kemenangan telak atas Myanmar. Derrick Michael tampil gemilang di laga ini

