Desa Migran Emas, Garda Terdepan Migrasi Aman Bagi Pekerja Migran

jpnn.com, JAKARTA - Program Desa Migran Emas kini menjadi salah satu langkah strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI)/BP2MI untuk memperkuat tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) langsung dari tingkat desa.

Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif KP2MI Sukarman mengatakan program ini menyasar terwujudnya desa yang Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera sebagai ekosistem migrasi aman yang menyeluruh.

“Desa Migran Emas dirancang sebagai model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, sektor swasta, hingga relawan desa. Tujuannya, menciptakan perlindungan, layanan, serta pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya secara terpadu sejak dari desa bukan hanya setelah pekerja migran bekerja di luar negeri," ujar Sukarman di Jakarta, Rabu 19/11/2025

Direktur Sukarman menambahkan program ini membawa empat pilar utama yaitu makna “Emas”: Edukatif, Maju, Aman, Sejahtera.

Desa berlabel Edukatif berarti mampu menyediakan ruang belajar, pelatihan, dan pusat informasi migrasi prosedural.

Maju berarti desa mendorong inovasi lokal, kewirausahaan migran, hingga transformasi tata kelola desa berbasis digital.

Menurut Sukarman, aman menegaskan pentingnya migrasi yang legal, terinformasi, dan terlindungi lewat regulasi desa, layanan aduan cepat, hingga jaringan bantuan hukum.

Adapun Sejahtera, menekankan optimalisasi ekonomi desa melalui usaha produktif, UMKM, hingga pengelolaan remitansi agar memberi dampak nyata bagi keluarga PMI.