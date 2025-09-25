Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Desain Bangunan Hijau Karya Mahasiswa UI Raih Excellence Award

Kamis, 25 September 2025 – 23:42 WIB
Tim mahasiswa UI di ajang internasional Net Zero Tech International Contest 2025 yang diselenggarakan National Taiwan University di Taipei, Taiwan. Foto: dokumentasi Humas FTUI

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI), yang tergabung dalam Tim POF, meraih Excellence Award pada ajang internasional Net Zero Tech International Contest 2025 yang diselenggarakan National Taiwan University di Taipei, Taiwan.

Bekerja sama dengan TECO Technology Foundation, kompetisi yang digelar pada Agustus lalu itu diikuti oleh 1.150 peserta dari 11 negara.

Tim mahasiswa UI menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia yang lolos ke babak final bersama 19 tim lainnya.

Tim POF terdiri atas lima mahasiswa FT UI, yakni Vine Novia Pakpahan (mahasiswi Arsitektur 2021), Syahlaisa Afra Amani (mahasiswi Arsitektur 2021), Luqman Kamaludin (mahasiswa Arsitektur 2021), Tabita Essela Pebriana (mahasiswi Teknik Metalurgi dan Material 2021), serta Juan Valensi Ridwan Ramadhan (mahasiswa Teknik Sipil 2022).

“Pengalaman ini mengajarkan kami bukan hanya cara merancang bangunan berkelanjutan, tetapi juga cara bekerja sama lintas disiplin dan menyampaikan ide di forum global," ucap salah satu peserta Vine Novia Pakpahan.

"Rasanya luar biasa bisa membawa nama UI dan Indonesia di ajang internasional,” lanjutnya.

Sementara itu, Dekan FT UI Prof. Kemas Ridwan Kurniawan memberikan apresiasinya terhadap para mahasiswa berprestasi itu.

“Prestasi Tim POF menjadi bukti bahwa mahasiswa FT UI memiliki daya saing global. Mereka tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menunjukkan kreativitas dan inovasi yang relevan dengan isu dunia saat ini, yakni transisi menuju net zero,” jelasnya.

Mahasiswa FTUI meraih Excellence Award pada ajang internasional Net Zero Tech International Contest 2025 yang diselenggarakan National Taiwan University

