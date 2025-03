Desain Unik wondr by BNI Raih Penghargaan iF Design Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (BNI) mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan kelas dunia yang kreatif dan inovatif lewat penghargaan yang diterima aplikasi wondr by BNI dalam ajang internasional iF Design Award 2025.

wondr by BNI dianggap berhasil menarik kaum muda lewat fitur tiga Dimensi Keuangan yang unik yaitu Transaksi, Insight dan Growth, yang mencerminkan konsep masa kini, masa lalu dan masa depan.

Inovasi tersebut dipandang mampu menggabungkan aspek fungsionalitas dan kinerja yang baik dengan tetap memperhatikan aspek estetika yang memanjakan mata penggunanya.

Dengan inovasi tersebut, wondr by BNI dinobatkan sebagai salah satu desain terbaik untuk kategori Apps/Software yang melibatkan hampir 11.000 peserta dari 66 negara yang dipilih oleh panel iF expert jury yang terdiri dari 131 designers ternama dari 23 negara.

Direktur Information Technology, Toto Prasetio mengapresiasi iF Design Foundation yang telah memberikan kepercayaan kepada BNI untuk menerima penghargaan iF Design Award 2025.

“Penghargaan internasional ini menjadi bukti pengakuan dunia atas inovasi yang dilakukan BNI sebagai bank global. Hal ini menjadi pemacu semangat bagi BNI untuk terus memberikan yang terbaik agar bisa bersaing di kancah internasional,“ ujarnya.

Selama 78 tahun bertransformasi di industri perbankan, BNI selalu berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, salah satunya dengan solusi pengelolaan keuangan yang relevan.

“Pada Fitur Transaksi, wondr by BNI juga dilengkapi dengan banyak fitur transaksi terkini seperti QRIS Tap, grup transfer, transfer terjadwal, express Top up TapCash, virtual account, top up e-wallet, menu kartu kredit, transfer ke dalam dan luar negeri yang bisa dilakukan dalam hitungan menit dan masih banyak lagi,” paparnya.