Desainer Valentino Meninggal, Gwyneth Paltrow Sampaikan Duka Mendalam

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Gwyneth Paltrow mengenang mendiang perancang busana legendaris Valentino, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Paltrow menyebut Valentino sebagai sosok yang mencintai keindahan, keluarga, serta kisah-kisah Hollywood yang berkesan.

“Aku sangat beruntung mengenal dan mencintai Valentino, mengenal sosok aslinya, secara pribadi. Pria yang mencintai keindahan, keluarganya, inspirasinya, teman-temannya, anjingnya, kebunnya, dan kisah-kisah Hollywood yang bagus,” tulis Paltrow, dikutip Selasa (20/1).

Dalam unggahan tersebut, Paltrow juga mengenang momen personal bersama Valentino, termasuk saat sang desainer—yang akrab disapanya Vava—mendesaknya mengenakan maskara sebelum keluar rumah untuk makan malam.

Kenangan kecil itu disebutnya sebagai bagian dari kehangatan hubungan mereka. Paltrow menambahkan bahwa tawa nakal Valentino selalu membuatnya bahagia.

Dia mengaku akan sangat merindukan sosok desainer yang telah menjadi bagian penting dalam hidup dan perjalanannya di dunia hiburan.

Baca Juga: Gwyneth Paltrow Tampil Jenaka Bahas Skandal CEO Astronomer

“Ini terasa seperti akhir dari sebuah era. Dia akan sangat dirindukan olehku dan semua orang yang mencintainya, beristirahatlah dengan tenang, Vava,” tulis Paltrow menutup unggahannya.

Perancang busana dunia Valentino meninggal dunia pada usia 93 tahun di kediamannya di Roma. Valentino dikenal sebagai ikon mode internasional dengan karya-karya yang melekat kuat pada sejarah fashion dan budaya pop global.