Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Desak Made Rita Tegaskan Ucapannya Bukan Sindiran: Pemerintah Tetap Dukung Atlet

Selasa, 07 Juli 2026 – 19:13 WIB
Desak Made Rita Tegaskan Ucapannya Bukan Sindiran: Pemerintah Tetap Dukung Atlet - JPNN.COM
Atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi. Foto: NOC Indonesia

jpnn.com - Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi akhirnya meluruskan berbagai spekulasi yang muncul terkait pernyataannya seusai merebut medali emas pada World Climbing Series Krakow 2026.

Peraih emas tersebut menegaskan ucapannya sama sekali bukan ditujukan untuk menyindir atau mengkritik pihak tertentu.

Menurut Desak, apa yang dia sampaikan sebelumnya semata-mata menggambarkan perjalanan dan tantangan yang dihadapinya selama mengikuti World Climbing Series 2026.

Baca Juga:

Dia menyebut tantangan tersebut datang dari berbagai aspek, baik dari dalam diri maupun faktor di luar kendalinya, yang menjadi bagian dari perjuangannya hingga berhasil naik podium tertinggi.

"Melalui pernyataan tersebut, saya hanya ingin mengekspresikan determinasi dan resiliensi saya sebagai seorang atlet."

"Sebagai juara, saya percaya bahwa setiap tantangan harus dihadapi dengan semangat pantang menyerah dan dijadikan motivasi untuk terus memberikan penampilan terbaik," ujar Desak dalam keterangannya.

Baca Juga:

Di tengah polemik yang berkembang, Desak juga meluruskan anggapan pemerintah kurang memberi perhatian kepada atlet. 

Dia menegaskan dukungan dari pemerintah selama ini terus mengalir dan menjadi faktor penting dalam perjuangan atlet Indonesia meraih prestasi di level internasional.

Atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, klarifikasi pernyataannya. Ia menegaskan tidak menyindir siapapun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Desak Made Rita Kusuma Dewi  Desak Made Rita  panjat tebing  atlet panjat tebing 
BERITA DESAK MADE RITA KUSUMA DEWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp