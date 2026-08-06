Desak Polisi Ungkap Penyebab Karhutla di Riau, Sahroni: Tak Mungkin Hanya Karena Puntung Rokok!

Kamis, 06 Agustus 2026 – 14:26 WIB

jpnn.com - Polres Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau menangkap pelaku pembakaran 5 hektare lahan di kawasan hutan produksi konversi (HPK) Jalur 5 Desa Rawa Bangun, Kabupaten Inhu.

Pengungkapan bermula dari adanya laporan warga kepada Bhabinkamtibmas Desa Rawa Bangun, Bripka Ade Rahmat Rezi.

Temuan bibit sawit di lokasi menjadi petunjuk polisi adanya tindak pidana pembakaran guna membuka lahan baru.

Polisi pun mengamankan AF alias Ebing, pelaku berdalih tidak sengaja membakar lahan karena lalai mematikan puntung rokok.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kesigapan polisi yang langsung meringkus pelaku.

"Saya mengapresiasi gerak cepat Polda Riau mengungkap kasus ini. Tapi saya minta penyidik mendalami lagi motif sebenarnya," kata Sahroni, di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

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Sahroni meminta penyidik tidak berhenti pada pengakuan pelaku yang berdalih kebakaran terjadi karena kelalaian.

"Saya ragu ini semata-mata kelalaian. Apalagi polisi menemukan bibit sawit di lokasi, sehingga patut diduga ada upaya pembukaan lahan secara ilegal dengan cara dibakar," ujarnya.