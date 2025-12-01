Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

DesertX Generasi Terbaru Hadir, Ducati Hapus Mesin Legendaris

Senin, 01 Desember 2025 – 17:09 WIB
DesertX Generasi Terbaru Hadir, Ducati Hapus Mesin Legendaris
Ducati DesertX 2026. Foto: ducati

jpnn.com - Ducati DesertX generasi terbaru akhirnya tampil perdana—dengan perubahan yang jauh lebih besar dari sekadar facelift.

Langkah pertama Ducati sudah terasa nekat: mesin Testastretta yang selama ini menjadi identitas kuat DesertX resmi ditinggalkan.

Sebagai gantinya, Ducati menyematkan mesin 890 cc V2 IVT yang lebih kompak, efisien, dan memenuhi standar emisi Euro 5+ yang makin ketat.

Walau kapasitas mesinnya turun 74 cc, performanya tetap menggigit: 108 hp di 9.000 rpm dan 92,2 Nm di 7.000 rpm—angka yang berada di level sama dengan generasi sebelumnya.

Namun, kejutan berikutnya justru datang dari sisi bobot. DesertX baru seperti sedang menjalani program “diet ekstrem”, sukses memangkas sekitar 4 kilogram, membuat bobot basahnya kini hanya 206 kg.

Ducati tidak memerinci bagaimana trik sulap itu dilakukan, tetapi hilangnya rangka teralis klasik memberi petunjuk kuat.

Mesin kini diduga menjadi bagian struktur utama rangka—gaya baru yang sebelumnya tampil di Hypermotard terbaru.

Pendekatan ini bukan barang baru di garasi Ducati, tetapi bagi para penggemar adventure sejati, satu pertanyaan menggelayut: seberapa tangguh struktur ketika motor diajak melibas jalur liar?

Ducati DesertX generasi terbaru akhirnya tampil perdana—dengan perubahan yang jauh lebih besar dari sekadar facelift.

