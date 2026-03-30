Desktop Profesional Apple Mac Pro Pamit dari Panggung Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Apple menutup satu bab penting dalam sejarah lini komputernya, dengan menghentikan produksi Mac Pro—desktop kelas profesional yang telah bertahan hampir dua dekade di pasar.

Langkah itu terkonfirmasi setelah Mac Pro tak lagi muncul di situs resmi Apple.

Tanpa pengumuman besar, produk yang selama ini jadi andalan kalangan profesional—mulai dari desainer, editor video, hingga pengembang—perlahan ditarik dari peredaran.

Mac Pro pertama kali meluncur pada 2006 sebagai penerus Power Mac G5.

Sejak awal, perangkat dikenal lewat desain tower modular yang fleksibel.

Pengguna bisa mengganti berbagai komponen, mulai dari prosesor, memori, hingga kartu ekspansi.

Namun, perjalanan Mac Pro tidak selalu mulus. Desainnya sempat stagnan hingga 2012 sebelum akhirnya dirombak total pada 2013.

Versi baru yang lebih ringkas—yang sempat dijuluki “tempat sampah”—menuai kontroversi karena mengorbankan fleksibilitas demi bentuk.