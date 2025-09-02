Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Desta: Ayo Pak Presiden, Jangan Buat Kami Sedih dan Kecewa

Selasa, 02 September 2025 – 09:09 WIB
Desta. Foto: Instagram/desta80s

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus presenter, Deddy Mahendra Desta turut menyampaikan tuntutan rakyat terhadap kondisi pemerintahan saat ini.

Walau jadi selebritas pendukung Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu lalu, dia merasa berhak menyampaikan kritik.

"Yth Pak Presiden Prabowo, ayo pak, dahulu saya memilih Bapak pasti karena ada harapan. Saya sudah menentukan pilihan, berarti saya berhak mengkritik dan mengawasi pemerintahan supaya harapan itu tetap terjaga,” ungkap Desta melalui akun miliknya di Instagram, Senin (1/9).

Mantan drummer Clubeighties itu mengunggah poin-poin dari 17+8 tuntutan rakyat terhadap pemerintah.

Menurut Desta, dirinya tidak bisa diam apabila terjadi ketidakadilan di negeri ini.

Oleh sebab itu, dia berhadap Prabowo sebagai pemimpin harus mendengarkan suara rakyat.

"Saya tidak akan bisa terus diam jika ada ketidakadilan. Ayo Pak Presiden, jangan buat kami sedih dan kecewa dengan pilihan yang sudah menjadikan Bapak pemimpin negeri ini," beber pria 48 tahun itu.

Desta tidak ingin golput pada Pemilu berikutnya gara-gara kecewa terhadap pemimpin.

