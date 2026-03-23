Desta dan Natasha Rizky Kompak Rayakan Lebaran Bareng, Banjir Doa Rujuk

Senin, 23 Maret 2026 – 16:58 WIB

jpnn.com - Selebritas Deddy Mahendra Desta dan Natasha Rizky kembali mencuri perhatian publik seusai kompak mengunggah momen Lebaran bersama ketiga anak mereka di media sosial.

Meski telah resmi berpisah, keduanya tetap terlihat akrab saat merayakan Hari Raya Idulfitri.

Momen kebersamaan itu dibagikan melalui akun Instagram masing-masing pada Sabtu (21/3).

Dalam unggahan tersebut, Desta dan Natasha tampil serasi mengenakan busana bernuansa merah marun.

Ketiganya berpose bersama anak-anak mereka dalam suasana hangat khas Lebaran.

Natasha menyematkan keterangan singkat dalam unggahannya yang mengundang perhatian warganet.

“Cie cie lebaran,” tulis Natasha dalam caption foto yang diunggahnya.

Sementara itu, Desta juga membagikan foto serupa dengan nuansa kekeluargaan yang kental.