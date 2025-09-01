Desta Ikut Suarakan Tuntutan Rakyat kepada Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus presenter, Deddy Mahendra Desta akhirnya ikut menyuarakan tuntutan rakyat terhadap kondisi pemerintahan saat ini.

Meski dikenal sebagai salah satu selebritas pendukung Presiden Prabowo Subianto, dia merasa berhak menyampaikan kritik.

"Yth Pak Presiden Prabowo ayo pak, dahulu saya memilih Bapak pasti karena ada harapan. Saya sudah menentukan pilihan, berarti saya berhak mengkritik dan mengawasi pemerintahan supaya harapan itu tetap terjaga,” ungkap Desta melalui akun miliknya di Instagram, Senin (1/9).

Mantan drummer Clubeighties itu menyertakan poin-poin dari 17+8 tuntutan rakyat terhadap pemerintah.

Menurut Desta, Prabowo sebagai pemimpin harus mendengarkan suara rakyat Indonesia.

"Saya tidak akan bisa terus diam jika ada ketidakadilan. Ayo Pak Presiden, jangan buat kami sedih dan kecewa dengan pilihan yg sudah menjadikan Bapak pemimpin negeri ini," tegas pria 48 tahun itu.

Desta menyatakan tidak ingin golput pada Pemilu selanjutnya karena kecewa terhadap pemerintah.

Oleh sebab itu, dia meminta Prabowo harus tegas dan bijak mendengar keresahan rakyat.