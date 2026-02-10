Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Destinator dan XForce Edisi 55 Tahun, Senjata Spesial Mitsubishi di IIMS 2026

Selasa, 10 Februari 2026 – 12:00 WIB
Destinator dan XForce Edisi 55 Tahun, Senjata Spesial Mitsubishi di IIMS 2026 - JPNN.COM
Mitsubishi XForce 55th edition di IIMS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors kembali menegaskan eksistensinya di Indonesia lewat ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran.

Bukan sekadar pamer lini produk, PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menjadikan momen IIMS 2016, sebagai perayaan 55 tahun perjalanan Mitsubishi di tanah air, dengan menghadirkan dua model edisi spesial.

Model itu ialah Mitsubishi Destinator 55th Anniversary Edition dan Mitsubishi Xforce 55th Anniversary Edition.

Baca Juga:

Keduanya dirancang sebagai simbol kedewasaan merek, sekaligus bukti bahwa Mitsubishi terus berinovasi mengikuti kebutuhan konsumen Indonesia yang kian beragam.

Destinator 55th Anniversary Edition tampil sebagai SUV premium dengan sentuhan eksklusif.

Balutan warna Quartz White Pearl two-tone dipadukan emblem hitam khusus, floor mat edisi 55 tahun, serta fitur e-Mirror yang terintegrasi Digital Video Recorder (DVR).

Baca Juga:

Kombinasi itu menegaskan karakter Destinator sebagai kendaraan berkelas yang mengutamakan kenyamanan, teknologi, dan prestise.

Sementara itu, Xforce 55th Anniversary Edition menyasar konsumen muda dan urban.

Mitsubishi Motors kembali menegaskan eksistensinya di Indonesia lewat ajang IIMS 2026 di JIExpo Kemayoran, melalui model spesial Destinator dan XForce.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi  Mitsubishi Destinator  mitsubishi XForce  IIMS 2026  mitsubishi IIMS 2026 
BERITA MITSUBISHI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp