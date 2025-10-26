Deteksi Dini Gejala Ginjal Kronis: Sysmex Hadirkan UF-1500

jpnn.com, JAKARTA - PT Sysmex Indonesia (Sysmex Indonesia) meluncurkan inovasi terbarunya, yaitu UF-1500 Fully Automated Urine Particle Analyser, alat untuk pemeriksaan partikel urin dalam ukuran lebih kecil dan praktis.

Acara peluncuran digelar di Hotel Dyandra Santika, Medan, sebagai bagian dari komitmen Sysmex untuk menghadirkan inovasi kesehatan yang lebih dekat dengan tenaga medis di berbagai daerah di Indonesia.

Alat ini membantu tenaga medis melakukan pemeriksaan urin secara otomatis, akurat, dan konsisten, sehingga proses analisis kesehatan pasien dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan higienis.

UF-1500 dikembangkan sebagai versi yang lebih ringkas dari model sebelumnya, UF-5000, dengan ukuran sekitar 30% lebih hemat ruang, namun tetap mempertahankan kemampuan deteksi partikel urin yang sangat presisi.

UF-1500 dirancang untuk mendukung deteksi dini penyakit ginjal kronis, membantu membedakan hematuria dan glomerulonefritis, mengidentifikasi infeksi saluran kemih (ISK), serta membedakan jenis bakteri gram dalam sampel urin.

Alat sedimen urin UF1500 dengan kapasitas yang lebih kecil namun memiliki performa yang setara dengan alat sedimen urin UF5000 pendahulunya dengan kapasitas yang lebih besar.

Hal ini telah terbukti melalui studi klinis yang telah terpublikasi secara internasional (Practical Laboratory Medicine, 2025).

Studi tersebut mengikutsertakan 754 pasien, dan terbukti memberikan nilai korelasi yang sangat baik. Sehingga dengan ukuran produk yang lebih ringkas, UF1500 bisa menjadi solusi ideal bagi RS dan Laboratorium di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas pemeriksaan urinalisis.