Detik-Detik Affan Kurniawan Tewas, Ponsel Jatuh, Rantis Brimob Datang

Jumat, 29 Agustus 2025 – 23:28 WIB
Detik-Detik Affan Kurniawan Tewas, Ponsel Jatuh, Rantis Brimob Datang
Massa aksi saat bentrok dengan petugas kepolisian di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - UNJUK rasa di sekitar gedung DPR/MPR RI, Jakarta yang merayap ke kawasan Pejompongan pada Kamis (28/8), meninggalkan duka dan luka.

Bukan hanya bagi satu keluarga, melainkan juga bagi ribuan para pengemudi ojek online a.k.a ojol.

Seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Affan Kurniawan menjadi korban 'tabrak lari' kendaraan taktis Brimob berlapis baja (Barracuda) di tengah kericuhan antara demonstran dan petugas kepolisian di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Affan berada di lokasi kejadian bukan untuk ikut aksi demo, melainkan sekadar melintas seusai mengantarkan pesanan dari Pejompongan.

Ponselnya jatuh di tengah jalan. Rantis Brimob datang dan melindas tubuh Affan.

Ayah mendiang Affan, Zulkifli, mengatakan putranya pada Kamis siang pamit untuk bekerja. Obrolan singkat pun sempat terjadi dengan Affan, sekadar membahas tentang apa yang disantap Affan siang itu.

Terlintas di benak Zulkifli untuk bertanya tentang kemungkinan Affan membantu melunasi hutang.

Zulkifli membatin kalau ini kali terakhirnya meminta tolong kepada Affan.

Affan Kurniawan dan ayahnya sempat membahas apa yang akan dimakan siang itu. Ternyata...

