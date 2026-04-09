Detik-detik Alat Peraga Ujian Praktik Sains Meledak, Siswa SMP di Siak Tewas

Kamis, 09 April 2026 – 06:20 WIB

jpnn.com - SIAK - Seorang siswa kelas IX SMP Sains Tahfizh Islamic Center Siak, Provinsi Riau, berinisial MA (15) meninggal dunia usai mengalami kecelakaan saat mengikuti ujian praktik sains di lingkungan sekolah, Rabu (8/4/2026).

Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 WIB di lapangan upacara SMP Sains Tahfizh Islamic Center yang berlokasi di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan korban terkena ledakan saat kegiatan ujian praktik sains tengah berlangsung dan diikuti beberapa kelompok siswa.

Baca Juga: Tim Polda Jatim Temukan Bahan Kimia di Lokasi Ledakan Masjid Jember

Setiap kelompok beranggotakan sekitar sembilan orang dan diminta memperagakan hasil karya sains yang telah mereka buat.

Ketika giliran kelompok korban, MA disebut meminta rekan-rekannya menjauh dari lokasi peragaan.

“Korban kemudian bersiap memperlihatkan alat berupa senapan rakitan berbahan cetakan 3D yang merupakan hasil karyanya,” kata Kosmos.

Namun, nahas, saat alat tersebut digunakan, tiba-tiba terjadi ledakan yang disertai asap dan suara keras.

Pecahan dari senapan rakitan itu berhamburan hingga mengenai area sekitar, termasuk dinding kelas dan aula sekolah.