JPNN.com - Daerah

Detik-Detik Anggota BPBD Makassar Ditabrak Truk Tronton, Korban Tewas

Minggu, 12 April 2026 – 12:02 WIB
Sejumlah personel BPBD Makassar mengangkat jenazah korban laka lantas Abu Bakar Siddik di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Jala Ammari di Jalan Satando, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/4/2026) ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com - Seorang anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar Abu Bakar Siddik (22) tewas setelah ditabrak truk tronton di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan.

"Iya benar, ada anggota ditabrak truk saat hendak ke posko di jalan galangan kapal. Barusan disampaikan meninggal dunia," kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhamad Fadli Tahar di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Jala Ammari Makassar, Sabtu malam (11/4/2026).

Saat kejadian, korban bersama rekannya Muhammad Asnawi Yudha Pratama (22) yang juga juga personel BPBD, sedang menuju ke Posko Ujungtanah untuk menjalankan tugas harian.

Fadli menyebut tugas BPBD tidak mengenal bekerja dari rumah maupun dari mana saja (work from home/work from anywhere).

Namun dalam perjalanan dari arah jembatan Tallo menuju Pelabuhan Sukarno Hatta Makassar, sebuah truk tronton melaju kencang hingga menghantam kedua korban.

"Jadi, kedua korban ini, sedang bertugas. Korban menuju arah posko berboncengan, tetapi ditabrak truk dari arah belakang," katanya.

Dijelaskan bahwa ada empat Posko BPBD yang di tempatkan di Kota Makassar dengan kesiapan personel untuk tetap siaga selama 24 jam secara bergiliran bertugas.

Setelah kejadian, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.

