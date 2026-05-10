Detik-Detik Anggota Polda Lampung Brigadir AS Gugur Ditembak Pencuri Motor

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Anggota Polda Lampung Brigadir AS gugur setelah memergoki dua pria yang mencoba merusak setang sepeda motor Honda Beat yang berada di sebuah toko di Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Sabtu (9/5).

Aparat Polda Lampung pun tak perlu waktu lama membentuk tim memburu pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menembak rekannya itu.

"Tim khusus dari Polda, Polresta Bandar Lampung dan Polsek Labuhan Ratu sudah dikerahkan untuk menangkap pelaku dua pelaku yang menembak Brigadir AS," kata Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Yuni Iswandari.

Dia menjelaskan detik-detik penembakan Sabtu pagi itu:

Kejadian sekitar pukul 05.30 WIB.

Saat itu Brigadir AS yang sedang berada di sebuah toko melihat dua pria sedang mencoba merusak kunci sepeda motor Honda Beat biru putih nopol BE 2826 NBM terparkir di lokasi, Jalan ZA Pagaralam.

Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, Brigadir AS menegur para pelaku.

Setelah ditegur, satu dari dua pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke arah Brigadir AS.

Brigadir AS seketika terkapar.

Dalam kondisi kritis, Brigadir AS dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapat perawatan medis, tetapi akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

"Korban dinyatakan meninggal setelah sempat kritis di Rumah Sakit Bhayangkara," ujar Kombes Yuni.

Dia menegaskan bahwa saat ini aparat dari Polda Lampung, Polresta Bandarlampung dan Polsek Labuhan Ratu sedang menyelidiki dan mendalami perkara ini serta mengejar dua pelaku tersebut.

"Barang bukti sementara yang telah diamankan meliputi satu kunci T, satu unit motor hendak dicuri pelaku, sepeda motor, dan handphone korban," katanya. (antara/jpnn)