Detik-Detik Api Membakar Rumah Anisa Rahma eks Cherrybelle

jpnn.com, BANDUNG - Kediaman orang tua Anisa Rahma, eks member Cherrybelle, di Jalan Kebon Bibit, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dilahap api pada Kamis (30/4) dini hari.

Saat ditemui di lokasi, rumah bertingkat dua itu tampak hangus di bagian belakangnya.

Bangunan tersebut biasanya ditinggali oleh ibunda Anisa, sementara dia dan suaminya tinggal di bangunan depan rumah tersebut.

Anisa mengatakan rumah tersebut meninggalkan banyak kenangan buatnya. Sejak kecil, dia bersama saudara kandungnya sudah menempati rumah nomor 20 itu.

"Ini tempat masa kecil, lihat situasinya sekarang berasa mimpi. Ini benar enggak sih, enggak nyangka. Sampai sekarang umur 30-an saya. Foto masa kecil hangus semua, padahal itu saya suka lihatin," kata Anisa, Jumat (1/5).

Anisa mengungkapkan dugaan kebakaran rumahnya itu dikarenakan lilin yang lupa dimatikan oleh ibunya.

"Karena lilin, ketiduran (ibunya)," ungkapnya.

Kini dia dan suaminya pun hanya bisa meratapi bangunan lama itu. Beberapa surat berharga, seperti surat tanah, BPBK kendaraan, dan album foto, hangus menjadi abu.