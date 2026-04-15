JPNN.com - Kriminal

Detik-Detik Begal Bercelurit Gagal saat Beraksi, Begini Akibatnya

Rabu, 15 April 2026 – 10:01 WIB
Ilustrasi begal. Ilustrasi: ANTARA/Ardika

jpnn.com - Seorang pelaku begal bersenjata celurit diselamatkan polisi dari amukan massa di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"Pelaku begal itu harus dirawat di rumah sakit untuk mendapat penanganan medis akibat dihajar massa setelah aksinya diketahui warga," kata Kasi Humas Polres Karawang Cep Wildan di Karawang, Selasa (14/4/2026).

Pelaku begal berinisial DK itu sempat menjadi bulan-bulanan warga setelah gagal melarikan setelah beraksi dengan menyerang korban menggunakan celurit, di Jalan Raya Dusun Tangkil, Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, pada Senin tengah malam (13/4).

Personel gabungan dari Pamapta Polres Karawang dan Polsek Batujaya yang mendapat laporan langsung diterjunkan ke lokasi kejadian.

Disebutkan, peristiwa bermula saat korban, Aman Suherman (23) yang merupakan warga Desa Karyamulya sedang dalam perjalanan pulang sehabis kerja.

Setibanya di lokasi kejadian, korban dipepet oleh dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor.

Tanpa basa-basi, salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban hingga korban terjatuh.

Dalam keadaan terdesak, korban berhasil melarikan diri, sementara pelaku berusaha membawa kabur motor korban dengan cara didorong (stut).

