Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Detik-Detik Bu Dosen Tewas di Tangan Bekas Anggota Polisi

Selasa, 23 Desember 2025 – 04:50 WIB
Detik-Detik Bu Dosen Tewas di Tangan Bekas Anggota Polisi - JPNN.COM
Tersangka kasus pembunuhan seorang dosen perempuan di Kabupaten Bungo, Waldi Adiyat saat reka ulang di lokasi, Senin (22/12/2025). Dalam rekonstruksi itu, terungkap pelaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan tangkai sapu. ANTARA/HO-Polres Bungo

jpnn.com, BUNGO - Begini detik-detik pembunuhan seorang dosen perempuan bernama Erni Yuniati di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Pelaku Waldi Adiyat (WA) yang merupakan bekas anggota polisi menjalani rekonstruksi pembunuhan.

Waldi membunuh korban menggunakan tangkai sapu dengan cara menekan leher korban.

Baca Juga:

"Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum sebelum perkara dilimpahkan ke tahap persidangan," kata Kasatreskrim Polres Bungo AKP Ilham Tri Kurnia, Senin (22/12).

Ilham menjelaskan rekonstruksi dilaksanakan di lokasi kejadian di Perumahan Al-Kautsar Residence, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.

Dalam rekonstruksi tersebut diperagakan sebanyak 52 adegan, di mana 37 di antaranya merupakan adegan yang bersifat mematikan.

Baca Juga:

Adegan-adegan tersebut menggambarkan kronologi kejadian sejak awal hingga terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Dalam rekonstruksi tersebut, polisi menghadirkan tersangka, proses rekonstruksi berlangsung dengan pengamanan ketat dan disaksikan langsung oleh jaksa penuntut umum, penasihat hukum keluarga korban, penasihat hukum tersangka, serta pihak kepolisian.

Bekas anggota polisi yang bertugas di bagian Propram secara keji membunuh bu dosen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bu dosen  dosen dibunuh  Pembunuhan Dosen  pembunuhan  Polisi 
BERITA BU DOSEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp