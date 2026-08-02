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JPNN.com - Daerah

Detik-Detik Bus PO Gunung Harta Terbakar di Tol Madiun-Nganjuk

Minggu, 02 Agustus 2026 – 02:50 WIB
Detik-Detik Bus PO Gunung Harta Terbakar di Tol Madiun-Nganjuk - JPNN.COM
Petugas gabungan berupaya memadamkan Bus tingkat Gunung Harta jurusan Jakarta–Jember yang terbakar di KM 631 ruas Tol Madiun–Nganjuk, tepatnya di wilayah Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Sabtu (1/8/2026) dini hari. ANTARA/HO-Satlantas Polres Madiun

jpnn.com - Bus double decker atau bus tingkat milik PO Gunung Harta jurusan Jakarta–Jember terbakar di KM 631 ruas Tol Madiun–Nganjuk, tepatnya di wilayah Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Sabtu (1/8) dini hari.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Madiun Andy Koerniawan menyebut sesuai data, bus dilaporkan mengangkut sekitar 30 penumpang, dua sopir, dan seorang kernet saat kebakaran.

Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa itu, karena semua berhasil keluar sebelum bodi bus terbakar hebat.

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"Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut," ujarnya.

Bus bernomor polisi B-7572-KGA itu dikemudikan oleh Purwanto (61), warga Dusun Tamanrejo, Desa Tamansari Kabupaten Jember.

Sementara sopir cadangan diketahui bernama Abdul Rajak, warga Desa Tukangkayu, Kabupaten Banyuwangi.

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Sebelum terbakar, bus tingkat itu melaju dari arah Jakarta menuju Jember. Setiba di TKP KM 631, tiba-tiba lampu utama padam.

Kemudian, pengemudi berusaha menepikan kendaraan di bahu jalan dan memutus semua arus kelistrikan pada mesin.

Bus double decker atau bus tingkat milik PO Gunung Harta jurusan Jakarta–Jember terbakar di KM 631 ruas Tol Madiun–Nganjuk.

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TAGS   PO Gunung Harta  bus terbakar  Bus Gunung Harta  bus double decker  Tol Madiun–Nganjuk  Damkar 

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