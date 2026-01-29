Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Detik-detik Christina Dibunuh di Mobilnya, Pelaku Orang Dekat Korban

Kamis, 29 Januari 2026 – 15:19 WIB
Press release di Polda Sumsel terkait kasus pembunuhan pensiunan guru di Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus pembunuhan disertai pencurian dengan kekerasan (curas) yang menimpa pensiunan guru bernama Christina (80). 

Diketahui jasad korban ditemukan di lahan perkebunan sawit.

Korban diketahui dibunuh, kemudian dibakar oleh pelaku untuk menghilangkan jejak.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan tiga orang tersangka, yakni:

1. Yunas Gusworo (60) sebagai pelaku utama pembunuhan sekaligus penjual mobil korban.

2. Suswanto (57) yang berperan membantu penjualan mobil korban.

3. Jonni Iskandar (46) yang membeli handphone milik korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun mengungkapkan kronologis peristiwa pembunuhan disertai curas.

Berikut ini detik-detik Christina dibunuh di mobilnya, terungkap pelaku ternyata orang dekatnya.

