Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Detik-detik Febri Membunuh Wanita Muda di Kamar Hotel, Berawal dari Aplikasi Kencan

Jumat, 17 Oktober 2025 – 03:45 WIB
Detik-detik Febri Membunuh Wanita Muda di Kamar Hotel, Berawal dari Aplikasi Kencan - JPNN.COM
Pelaku pembunuhan saat ditangkap dan dibawa ke Polda Sumsel, Kamis (16/10/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG - Tim gabungan Jatanras Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang menangkap pelaku pembunuhan terhadap wanita muda yang ditemukan tewas di dalam kamar hotel pada Rabu (15/10/2025) malam.

Pelaku bernama Febrianto (22) warga Desa Sidomulyo Jalur 18, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin.

Saat akan ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan, sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur. 

Baca Juga:

Informasi yang didapat, korban dan pelaku check-in di kamar nomor 8 lantai 2.

Pelaku lantas menyerahkan uang Rp300 ribu kepada korban berinisial APS (22).

Keduanya pun melakukan hubungan terlarang.

Baca Juga:

Pelaku meminta "dilayani" untuk yang kedua kali. Namun, ditolak oleh korban.

Korban lantas mengusir pelaku agar keluar dari kamar. Merasa sakit hati, pelaku lantas menyumpal mulut korban dan mencekiknya.

Simak kronologi Febrianto (22) membunuh wanita wanita di sebuah kamar hotel pada Jumat pekan lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  Pelaku pembunuhan  Aplikasi kencan  Hubungan Terlarang 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp