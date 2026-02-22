Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Detik-Detik Hantaman Helm Brimob Menewaskan Seorang Anak

Senin, 23 Februari 2026 – 00:02 WIB
Detik-Detik Hantaman Helm Brimob Menewaskan Seorang Anak - JPNN.COM
Personel Brimob. Ilustrasi Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, AMBON - Polisi menyampaikan kronologi tewasnya seorang anak di bawah umur akibat hantaman helm anggota Brimob di Kota Tual.

Peristiwa bermula saat patroli Brimob melaksanakan kegiatan cipta kondisi menggunakan kendaraan taktis di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2/2026) dini hari.

Patroli awalnya berada di Kompleks Mangga Dua, Langgur, hingga sekitar pukul 02.00 WIT, kemudian bergeser ke Desa Fiditan, Kota Tual, setelah menerima laporan warga terkait dugaan pemukulan di sekitar area Tete Pancing.

Baca Juga:

Saat berada di lokasi, tersangka bersama sejumlah anggota turun dari kendaraan dan melakukan pengamanan.

Sekitar 10 menit kemudian, dua sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ngadi menuju Tete Pancing.

Tersangka disebut mengayunkan helm taktikal sebagai isyarat. Namun, helm tersebut mengenai pelipis kanan korban AT (14) hingga korban terjatuh dari sepeda motor dalam posisi telungkup.

Baca Juga:

Korban kemudian dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, pada pukul 13.00 WIT, korban dinyatakan meninggal dunia.

Pascakejadian, keluarga korban mendatangi Mako Brimob Tual untuk menuntut keadilan.

Polisi menyampaikan kronologi tewasnya seorang anak di bawah umur akibat hantaman helm anggota Brimob di Kota Tual.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brimob  Brimob Aniaya Anak  penganiayaan  kota tual 
BERITA BRIMOB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp