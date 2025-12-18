Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Detik-Detik HRV Tabrak Lari di Bandung, dari Ciwastra, Buahbatu, Berakhir di Gedebage

Kamis, 18 Desember 2025 – 09:46 WIB
Detik-Detik HRV Tabrak Lari di Bandung, dari Ciwastra, Buahbatu, Berakhir di Gedebage - JPNN.COM
Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Sebuah kendaraan Honda HRV dengan nomor polisi D 1194 DV dikejar massa di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Penyebabnya, mobil tersebut menabrak sejumlah sepeda motor pada Rabu (17/12) malam.

Dalam rekaman video yang beredar, sejumlah warga mencoba untuk mengejar kendaraan tersebut. Namun, bukannya berhenti, pengemudi mobil terus melajukan kendaraannya.

Akibatnya, mobil tersebut menabrak lagi kendaraan lainnya dan membuat arus lalu lintas macet. Pengemudi tersebut melajukan mobilnya ke arah Tol Buahbatu.

Baca Juga:

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengonfirmasi adanya kejadian tabrak lari tersebut.

Saat ini, pengemudi HRV itu sudah diamankan.

"Sudah diamankan (di) pintu masuk Tol Gedebage," kata Fiekry saat dikonfirmasi, Kamis (18/12).

Baca Juga:

Fiekry menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui mobil dikendarai oleh pria berinisial BR (67 tahun). Awalnya, dia hendak berbelok ke Jalan Ciwastra dari Komplek Margahayu Raya.

Namun, saat itu, justru terjadi kecelakaan antara mobil BR dengan sepeda motor. Pengendara motor yang terjatuh lalu berteriak tabrak lari dan membuat warga yang datang makin banyak.

Honda HRV menabrak sejumlah motor di Ciwastra Bandung hingga dikejar warga. Sopir kabur, lalu...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tabrak lari di Bandung  detik-detik tabrak lari  Tabrak Lari  Polrestabes Bandung  Bandung 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp