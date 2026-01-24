Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Detik-Detik Kecelakaan Beruntun di Lirboyo Kediri

Sabtu, 24 Januari 2026 – 06:25 WIB
Detik-Detik Kecelakaan Beruntun di Lirboyo Kediri - JPNN.COM
Situasi saat kecelakaan beruntun melibatkan bus, satu mobil serta kendaraan bermotor di simpang empat muning, Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (23/1/2026) petang. ANTARA/ HO-Polres Kediri Kota

jpnn.com - Polisi mendalami kasus kecelakaan beruntun melibatkan satu unit bus Harapan Jaya, mobil, serta beberapa sepeda motor yang terjadi di simpang empat muning, Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri.

Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Tutud Yudho Prastyawan menyebut sebelum kejadian kecelakaan itu, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni bus, mobil dan sepeda motor melaju satu arah yakni dari barat ke timur.

?"Seluruh kendaraan melaju dari arah barat, baik bus, kendaraan roda empat, maupun sepeda motor," katanya di Kediri, Jumat malam (23/1/2026).

Baca Juga:

Polisi terus mengumpulkan keterangan usai kecelakaan yang terjadi pada Jumat petang tersebut.

Bus Harapan jaya dengan nomor polisi AG 7662 UT tersebut juga diketahui baru keluar dari Terminal Baru Kota Kediri.

Bus diduga hendak mendahului kendaraan lain saat di persimpangan.

Baca Juga:

Sopir bus diduga kehilangan kendali hingga menyerempet sepeda motor dan menabrak mobil Daihatsu Xenia AG 1925 BR di depannya.

Bus juga kembali menabrak sepeda motor lain hingga ringsek kemudian menabrak tembok rumah warga.

Polisi mendalami kecelakaan beruntun bus Harapan Jaya, mobil, serta beberapa sepeda motor yang terjadi di simpang empat muning, Kelurahan Lirboyo Kediri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan  Kecelakaan Beruntun  Bus Harapan Jaya  Kediri  Polisi 
BERITA KECELAKAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp