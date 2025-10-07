Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Detik-Detik Lucky Dibacok Secara Sadis, Pelaku Masih Buron

Senin, 19 Januari 2026 – 02:00 WIB
Korban pembacokan Lucky Irawan (21) warga Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat, mendapat perawatan di RSUD Cianjur setelah diserang gerombolan bermotor, Minggu (18/1/2026).ANTARA/Ahmad Fikri.

jpnn.com, CIANJUR - Polisi masih memburu pelaku pembacokan terhadap seorang pemuda Lucky Irawan (21) warga Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur yang mengalami luka bacokan di sejumlah anggota tubuhnya, Minggu.

Kapolsek Sukaluyu AKP Akhmad Tri Lesmana mengatakan korban yang mengalami luka bacokan dibawa ke RSUD Sayang Cianjur guna mendapatkan pertolongan medis karena mengalami luka robek di bagian pinggang, perut, dan pergelangan tangan.

"Kami sudah mendapat laporan dari keluarga korban, saat ini kami mengembangkan kasusnya termasuk memburu para pelaku yang diperkirakan lebih dari dua orang," katanya.

Bahkan pihaknya sudah meminta keterangan saksi-saksi terkait kejadian tersebut, guna mengungkap motif para pelaku yang diduga melakukan aksi kekerasan jalanan secara acak.

"Kami masih meminta keterangan saksi lainnya termasuk korban guna mengungkap motifnya apakah target acak atau ada perselisihan sebelumnya sehingga memicu kejadian," katanya.

Sementara korban pembacokan Lucky mengatakan tidak menyangka akan mendapat serangan dari gerombolan bermotor yang membawa senjata tajam saat hendak pulang setelah berbelanja rokok, dalam perjalanan pulang korban bertemu dengan dua orang temannya.

Di tengah jalan dia melihat dua orang temannya yang sedang berteduh karena hujan turun, sehingga korban menemani dengan niat setelah reda melanjutkan perjalan pulang ke rumahnya.

"Tidak lama berselang melintas sejumlah pemuda dengan empat sepeda motor membawa senjata tajam berhenti dan langsung menyerang kami bertiga, secara tiba-tiba padahal saya tidak kenal mereka," katanya.

Aparat kepolisian masih terus memburu pelaku pembacokan terhadap Lucky Irawan di Cianjur, Jawa Barat.

Sumber Antara

