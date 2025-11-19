Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Detik-Detik Maman Tewas Ditabrak Pengemudi Mobilio yang Belajar Menyetir di Gedebage

Rabu, 19 November 2025 – 22:00 WIB
Detik-Detik Maman Tewas Ditabrak Pengemudi Mobilio yang Belajar Menyetir di Gedebage - JPNN.COM
Honda Mobilio usai menabrak pemotor hingga korban tewas di Jalan Pendamping SOR Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gerbang Biru, Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung pada Rabu (19/11/2025), sekitar pukul 11.20 WIB. Foto: doc. Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jpnn.com - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Pendamping SOR Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gerbang Biru, Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung pada Rabu (19/11/2025), sekitar pukul 11.20 WIB. 

 Insiden ini melibatkan sebuah kendaraan roda empat Honda Mobilio dengan Nomor Polisi (No Pol) D 1767 VZC dengan sepeda motor Honda Vario No Pol D 3755 MV. 

Kanit Laka Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, kecelakaan ini terjadi ketika pengemudi Mobilio, warga Cileunyi yang saat itu sedang belajar mengemudi, melaju dari arah selatan menuju utara lalu berbalik arah ke selatan. 

Baca Juga:

Saat melakukan manuver tersebut, ia diduga tidak memperhatikan situasi lalu lintas dari depan, samping, dan belakang.

Pada saat yang bersamaan, dari arah utara melaju sepeda motor yang dikendarai Maman Abdrurohman, warga Mekarmulya, Panyileukan. 

"Benturan pun tak dapat dihindarkan. Motor yang dikendarai Maman tertabrak dan membuat korban meninggal dunia di tempat kejadian," kata Fiekry saat dihubungi. 

Baca Juga:

Jasad korban kemudian dievakuasi ke forensik RS Hasan Sadikin, Kota Bandung

Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan saksi menunjukkan bahwa kecelakaan dipicu oleh faktor manusia, terutama karena pengemudi mobil yang tidak mengamati kondisi arus lalu lintas saat berbalik arah. 

Pemotor Maman Abdrurohman tewas ditabrak pengemudi Mobilio yang sedang belajar menyetir di Jalan Pendamping SOR GBLA, Gedebage, Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tewas  ditabrak  Mobilio  pengemudi Mobilio  Bandung  gedebage 
BERITA TEWAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp