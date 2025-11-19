Detik-Detik Maman Tewas Ditabrak Pengemudi Mobilio yang Belajar Menyetir di Gedebage

jpnn.com - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Pendamping SOR Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gerbang Biru, Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung pada Rabu (19/11/2025), sekitar pukul 11.20 WIB.

Insiden ini melibatkan sebuah kendaraan roda empat Honda Mobilio dengan Nomor Polisi (No Pol) D 1767 VZC dengan sepeda motor Honda Vario No Pol D 3755 MV.

Kanit Laka Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, kecelakaan ini terjadi ketika pengemudi Mobilio, warga Cileunyi yang saat itu sedang belajar mengemudi, melaju dari arah selatan menuju utara lalu berbalik arah ke selatan.

Saat melakukan manuver tersebut, ia diduga tidak memperhatikan situasi lalu lintas dari depan, samping, dan belakang.

Pada saat yang bersamaan, dari arah utara melaju sepeda motor yang dikendarai Maman Abdrurohman, warga Mekarmulya, Panyileukan.

"Benturan pun tak dapat dihindarkan. Motor yang dikendarai Maman tertabrak dan membuat korban meninggal dunia di tempat kejadian," kata Fiekry saat dihubungi.

Jasad korban kemudian dievakuasi ke forensik RS Hasan Sadikin, Kota Bandung.

Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan saksi menunjukkan bahwa kecelakaan dipicu oleh faktor manusia, terutama karena pengemudi mobil yang tidak mengamati kondisi arus lalu lintas saat berbalik arah.