JPNN.com - Daerah - Riau

Detik-detik Mengerikan Satu Keluarga di Pekanbaru Dikepung Gajah, Kondisi Citra, Oh

Kamis, 30 Oktober 2025 – 14:11 WIB
Rumah keluarga Sardo Purba yang dikepung gajah pada Kamis 30 Oktober 2025 dini hari. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Suasana mencekam terjadi di Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (30/10/2025) subuh.

Warga bernama Sardo Purba bersama istri dan anak-anaknya yang berada di rumah dikepung empat ekor gajah liar yang masuk ke permukiman warga di Jalan Ikan Arwana RT 02/RW 02.

Dalam peristiwa tersebut anak perempuan Sardo Purba bernama Citra (8), yang masih kelas 2 SDN 128 Rantau Panjang, mengalami luka serius di kepala dan tubuh setelah ditendang gajah, saat mencoba menyelamatkan diri bersama keluarganya.

Kejadian terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Saat itu Sardo Purba mendengar suara aneh dari arah depan rumah.

Ia kemudian membuka pintu dan terkejut melihat seekor gajah besar berdiri tepat di depan pintu rumah.

“Ini depan pintu rumah kami. Saat saya buka pintu, langsung melihat gajah besar di depan. Di samping rumah ada kebun jagung dan di situ ada gajah lain sedang makan jagung,” kata Sardo saat ditemui JPNN.com di RAUD Arifin Achmad.

Sadar akan bahaya, Sardo segera menutup pintu dan berlari ke dalam rumah.

Ia bersama istrinya lalu berusaha menyelamatkan keempat anak mereka melalui pintu samping.

Satu keluarga di Pekanbaru Riau dikepung empat ekor gajah liar yang masuk ke permukiman warga.

