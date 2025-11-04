Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Detik-detik MS Membunuh 2 Orang Gegara Terganggu Nyanyian di Malam Hari

Selasa, 04 November 2025 – 03:40 WIB
Detik-detik MS Membunuh 2 Orang Gegara Terganggu Nyanyian di Malam Hari - JPNN.COM
Pelaku pembunuhan ditangkap polisi. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - GOWA – Jajaran Kepolisian Resor Gowa, Sulawesi Selatan, menangkap pelaku pembunuhan sadis berinisial MS (50).

Pelaku MS menikam dua orang hingga kedua korban tewas di lingkungan Pekanglabbu, Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada Minggu (2/11) malam.

Kedua korban ialah Amir (59) dan Rahim (43) yang merupakan mertua dan menantu.

Baca Juga:

"Kami langsung bergerak cepat ke lokasi setelah menerima laporan. Tim melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, sekaligus menangkap pelaku di sekitar wilayah Pallangga," ujar Kapolres Gowa AKBP M Aldy Sulaiman saat berada di rumah rumah duka, Senin (3/11).

Kapolres menegaskan pelaku kini sudah ditahan di sel tahanan Polres guna pemeriksaan lebih lanjut berkaitan motifnya melakukan penikaman hingga korban meninggal dunia.

Penyidik juga telah melakukan tes terhadap pelaku guna memastikan apakah saat kejadian berada dalam pengaruh alkohol sampai tega menghabisi nyawa dua orang tetangganya sendiri.

Baca Juga:

"Sedang dalami motifnya. Dari hasil awal diketahui pelaku ini terpengaruh minuman keras saat kejadian. Tentu kejadian ini menjadi perhatian serius bagi kami, sebab jika seseorang di bawah pengaruh alkohol sering memicu tindakan kriminal," tuturnya.

Dia menekankan dan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, menghindari konsumsi minuman keras serta menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin.

Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap 2 orang yang dipicu perasaan terganggu suara nyanyian dan keributan di malam hari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  pembunuhan sadis  Pelaku pembunuhan  pengaruh alkohol 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp