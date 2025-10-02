Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Detik-Detik Oknum Polisi Menjambret Kalung Emas Kadek Suartini, Heboh!

Kamis, 02 Oktober 2025 – 09:15 WIB
Oknum polisi. Foto: Ilustrasi. Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Seorang oknum polisi berinisial IWS (51) menjambret kalung emas milik seorang warga bernama Kadek Suartini (50) asal Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng.

Oknum polisi yang berdinas di Polsek Baturiti, Polres Tabanan itu kini sudah diamankan oleh tim Polres Buleleng.

Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Rosalin Diaz membenarkan adanya peristiwa penjambretan tersebut.

Baca Juga:

Dia menyebut penjambretan terjadi di Jalan Banjar Giri Loka, Dinas Lalang Linggah, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada Selasa (30/9/2025) sekitar pukul 13.00 Wita.

Yohana mengonfirmasi bahwa IWS merupakan anggota Polri aktif di Polsek Baturiti, Polres Tabanan.

"Kerugian materiil senilai Rp 15 juta dan menyebabkan korban luka luka," kata Iptu Yohana, Rabu (1/10/2025).

Baca Juga:

Iptu Yohana menjelaskan bahwa pelaku tertangkap tangan melakukan pencurian dengan kekerasan dan pelaku juga mengakui perbuatannya.

Detik-Detik Oknum Polisi Jambret Kalung Emas

Kejadian penjambretan berawal ketika pelaku melihat korban sedang menggunakan kalung emas di lehernya.

Beginilah detik-detik oknum polisi menjambret kalung emas seorang perempuan bernama Kadek Suartini di Buleleng, Bali. Motif pelaku terungkap.

