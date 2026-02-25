Detik-Detik Pagi Berdarah di Bantul, TYS Tewas Mengenaskan

jpnn.com - Penyidik Polres Bantul melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi pembunuhan seorang pria berinisial TYR (36), di wilayah Dusun Kaliurang, Kelurahan Argomulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (25/2) pagi.

"Langkah-langkah yang telah dilaksanakan petugas adalah mendatangi TKP, guna mencatat saksi-saksi, mendata korban dan kronologi kejadian," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto dalam keterangannya di Bantul.

Dalam olah TKP tersebut dari tim inafis Polres Bantul menerjunkan empat personel. Selain itu ada dua dokter dari Puskesmas Sedayu untuk membantu melakukan pemeriksaan kondisi korban meninggal.

Berdasarkan keterangan dokter, korban TYR (36) mengalami luka di bagian wajah dengan luka sayatan sepanjang 10 cm, di perut sampai ke paha sepanjang 20 cm dengan kedalaman 10 cm, luka di bagian ibu jari tangan kanan sepanjang empat cm.

"Terdapat luka di perut korban yang mengakibatkan pendarahan sampai meninggal. Diperkirakan korban sudah meninggal dua jam lalu (saat olah TKP)," ucapnya.

Korban tinggal serumah dengan saksi satu dan anaknya yang masih berusia lima tahun. Menurut saksi satu tidak ada barang berharga yang dibawa pelaku.

"Jumlah pelaku diperkirakan dua orang, datang dari arah timur. Salah satu pelaku masuk rumah korban dan yang satu pelaku menunggu di atas motor, pelaku yang masuk ke rumah korban dari samping rumah dan pintu dalam keadaan tidak terkunci," tuturnya.

Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY untuk penyelidikan lebih lanjut.