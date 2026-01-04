Detik-Detik Pelajar Tenggelam di Pantai Bonggo, Temannya Sempat Menolong

Minggu, 04 Januari 2026 – 10:55 WIB

jpnn.com - Tim SAR gabungan masih mencari Seldjun Oktaria, pelajar SMKN 5 Sarmi yang tenggelam saat berenang di Pantai Bonggo.

Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayukan mengatakan, tim SAR gabungan terdiri dari personel Polsek Bonggo dan masyarakat.

Korban Oktaria dilaporkan tenggelam pada Kamis (1/1) saat bersama teman-temannya berenang di Pantai Tarontah atau Muara Kali Dormas, Kampung Taronta, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi.

"Dari laporan terungkap korban yang bermukim di Kampung Gwin Jaya (SP 4) Bonggo sempat berteriak meminta tolong," kata AKBP Ruben Falayukan, Sabtu (3/1/2026).

AKBP Ruben mengatakan sebelum tenggelam dan hilang, salah satu teman korban yakni Adli Kawena sempat berusaha menolong dan sempat memegang korban.

Namun, ketika hendak membawa korban ke tepi, tiba-tiba ombak kembali menghantam hingga menyebabkan pegangan korban terlepas.

Adli sempat berusaha menolong dengan menyelam untuk mencari temannya itu, tetapi korban sudah tidak terlihat.

"Kami telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Sarmi, serta masyarakat setempat untuk melanjutkan pencarian secara intensif.