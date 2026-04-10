JPNN.com - Kriminal

Detik-Detik Pembacokan Pria di Cakung, Masalahnya Terungkap

Jumat, 10 April 2026 – 11:15 WIB
Ilustrasi pembacokan. Grafis: JPNN.com

jpnn.com - Penyidik Polsek Cakung mengungkap kronologi lengkap kasus penganiayaan berat, yakni pembacokan kepala pria di kawasan Kampung Pedaengan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim).

"Dalam peristiwa yang terjadi di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (9/4) ini, seorang pria bernama BW (30) menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh pelaku berinisial MH (20)," kata Kapolsek Cakung AKP Andre Tri Putra di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Peristiwa bermula pada Kamis (9/4) sekitar pukul 09.50 WIB, saat korban berada di dalam rumahnya di Kampung Pedaengan, RT 03/08, bersama istri dan beberapa anggota keluarga lainnya, termasuk pelaku.

Menurut keterangan saksi, situasi awalnya berlangsung normal hingga salah satu saksi yang merupakan adik ipar korban mengaku telah diintip oleh pelaku saat sedang mandi. Pengakuan tersebut kemudian didengar oleh korban.

"Korban yang mengetahui hal tersebut langsung menegur pelaku. Namun, pelaku tidak terima dan terjadi cekcok mulut antara keduanya," ujar Andre.

Ketegangan yang terjadi kemudian memuncak. Pelaku yang emosi mendadak mengambil sebilah golok yang disimpan di dalam lemari di rumah tersebut.

Tanpa banyak bicara, pelaku langsung mengayunkan golok itu ke arah korban.

"Serangan itu mengenai bagian kepala korban. Setelah dibacok, korban berteriak dan berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari rumah," jelas Andre.

