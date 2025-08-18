Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Detik-detik Pengemudi Opang Merebut Penumpang Ojol, Viral di Medsos

Senin, 18 Agustus 2025 – 12:18 WIB
Terduga pelaku berinisial F (43) diamankan oleh Polsek Ciputat Timur Polres Tangerang Selatan, Minggu (17/8/2025). Foto: ANTARA/HO-Polsek Ciputat Timur.

jpnn.com - JAKARTA – Peristiwa pengemudi ojek pangkalan (opang) berinisial merebut penumpang ojek online (ojol) di Stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, viral di media sosial.

Pihak kepolisian menangkap pengemudi ojek pangkalan berinisial F (43) yang melakukan perampasan dan merebut penumpang ojol.

"Pelaku diamankan pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2025, pukul 14.00 WIB," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/8).

Kompol Bambang menjelaskan kronologis kejadian perampasan dan merebut penumpang ojol.

Peristiwa berawal pada Sabtu (16/8) sekitar pukul 15.00 WIB, di depan Stasiun Pondok Ranji, Jalan WR. Supratman, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

"Terduga pelaku berinisial F seorang pengemudi opang (ojek pangkalan) melihat ada seorang ojol yang mengambil penumpang berinisial KDR (32) di depan pangkalan ojek," terang Bambang.

Kemudian, F langsung menghampiri ojol tersebut sambil memaki, serta memberitahu ojol hanya boleh mengambil penumpang di depan minimarket dan dealer motor.

"Terduga pelaku F juga mencabut secara paksa kunci kontak motor milik ojol tersebut, sehingga terjadi cekcok dengan penumpang ojek ojol," jelas Bambang.

Berikut ini detik-detik pengemudi ojek pangkalan alias opang merebut penumpang ojek online atau ojol.

