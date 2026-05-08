Detik-detik Perampok Bersenpi Menyasar Kios BRILink, Sebegini Uang yang Digondol

jpnn.com - BENGKALIS - Aksi perampokan bersenjata menyasar kios agen BRILink di Jalan Baru, Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada Rabu (6/5/2026) pagi.

Dalam aksi tersebut, dua pria tak dikenal menodongkan senjata api (senpi) kepada pemilik kios sebelum membawa kabur uang tunai hasil transaksi via BRILink sekitar Rp5 juta.

Peristiwa perampokan itu terjadi sekitar pukul 08.12 WIB saat korban bernama Fera Santi Marlina (37) tengah membersihkan warung miliknya yang baru dibuka.

Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor Honda Verza warna putih dan berhenti di depan warung dengan modus berpura-pura membeli rokok.

Kapolsek Mandau Kompol Primadona mengatakan korban sempat melayani permintaan pelaku dan memberikan uang kembalian.

Namun, situasi mendadak berubah mencekam ketika salah satu pelaku yang terindentifikasi berinisial “R” tiba-tiba mengacungkan senjata api ke arah korban.

“Korban yang terkejut dan ketakutan langsung berlari ke belakang warung sambil meminta pertolongan kepada warga sekitar,” ujar Kompol Primadona, Jumat (8/5).

Saat korban menyelamatkan diri, kedua pelaku dengan leluasa mengambil uang di laci kios BRILink tersebut.