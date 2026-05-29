Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Detik-detik Pocong Mengetuk Jendela Kamar Nina, Gempar!

Kamis, 04 Juni 2026 – 02:46 WIB
Detik-detik Pocong Mengetuk Jendela Kamar Nina, Gempar! - JPNN.COM
Warga Perumahan Bavanda, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, geger setelah kemunculan sosok diduga pocong palsu yang mendatangi rumah seorang warga. Foto:Source for JPNN.com

jpnn.com - PEKANBARU - Warga Perumahan Bavanda, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dibuat geger dengan kemunculan sosok menyerupai pocong yang mendatangi salah satu rumah warga, Selasa (2/6/2026) malam.

Sosok yang diduga orang menyamar sebagai pocong itu akhirnya dikejar warga setelah aksinya diketahui pemilik rumah.

Namun, si pocong berhasil melarikan diri ke areal semak-semak dan menghilang tanpa jejak.

Baca Juga:

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.30 WIB di Perumahan Bavanda Blok A12, Jalan Al Anras.

“Korban sekaligus saksi, Nina (23), mengaku awalnya mendengar suara pintu besi rumah bagian depan terbuka disusul suara ketukan dua kali pada jendela kaca,” kata Anggi Rabu (3/6).

Merasa curiga, Nina kemudian mendekati jendela kamar yang berada di bagian depan rumah.

Baca Juga:

Saat itulah ia terkejut melihat sosok berpakaian menyerupai pocong berdiri di luar rumah.

“Saat dilihat lebih dekat, bagian kaki sosok tersebut terlihat menggunakan celana jin hitam dan sepatu,” ujar Anggi.

Pada Selasa malam pocong itu mengetuk jendela kaca kamar Nina, lantas dikejar warga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pocong  Pekanbaru  Polresta Pekanbaru  tindak kejahatan 
BERITA POCONG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp