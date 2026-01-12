Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Detik-Detik Prajurit TNI Selamatkan 18 Karyawan Freeport yang Terjebak oleh KKB

Senin, 12 Januari 2026 – 17:41 WIB
Detik-Detik Prajurit TNI Selamatkan 18 Karyawan Freeport yang Terjebak oleh KKB - JPNN.COM
Personel TNI bersama karyawan PT Freeport Indonesia yang sebelumnya terjebak di Pos Tower 270 di Distrik Tembaga Pura, Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (10/1/2026). (ANTARA/HO-Humas Mabes TNI)

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 18 karyawan PT Freeport Indonesia berhasil diselamatkan prajurit TNI yang sempat terjebak di Pos Tower 270 di Distrik Tembaga Pura, Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (10/1).

Karyawan Freeport itu diselamatkan setelah sebelumnya terjebak selama tiga hari dan sempat terancam oleh kehadiran anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kepala Bidang Penerangan Umum b Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan operasi penyelamatan dimulai dengan penyusunan rencana lalu memulai pergerakan ke lokasi di malam hari.

"Pergerakan pasukan dilakukan secara senyap dengan menembus medan ekstrem pegunungan pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut," kata Agung dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Agung mengaku personel harus bekerja secara hati-hati ketika menuju lokasi lantaran medan yang sangat sulit dan terjal.

Mereka juga harus berpacu dengan waktu agar momentum penyelamatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Personel pun sempat mengirimkan bantuan berupa obat-obatan kepada para karyawan yang terjebak di pos menggunakan drone.

"Setelah dua hari pelaksanaan operasi, Satgas TNI berhasil menguasai kembali Pos Tower 270 yang merupakan bagian dari objek vital nasional, sekaligus mengevakuasi seluruh pekerja dengan aman dan terkendali," jelas dia.

Sebanyak 18 karyawan PT Freeport Indonesia berhasil diselamatkan prajurit TNI dari ancaman KKB.

