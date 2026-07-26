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JPNN.com - Nasional

Detik-Detik Tribune VIP GOR Satria Purwokerto Ambruk, Puluhan Penonton Jadi Korban

Minggu, 26 Juli 2026 – 19:58 WIB
Detik-Detik Tribune VIP GOR Satria Purwokerto Ambruk, Puluhan Penonton Jadi Korban - JPNN.COM
Evakuasi korban ambruknya tribune VIP dalam ajang Drift Speed Fest di Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (26/7/2026) siang. ANTARA/Sumarwoto

jpnn.com - Puluhan penonton mengalami luka-luka dan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit akibat tribune penonton VIP di Gelanggang Olahraga (GOR) Satria, Purwokerto, ambruk dalam ajang Kejuaraan Nasional Drift Speed Fest, Minggu siang (26/7/2026).

Insiden terjadi sesaat setelah pembukaan acara oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ambruknya tribune terjadi ketika panitia membagikan merchandise kepada penonton sehingga memicu kerumunan dan banyak orang bergerak menuju bagian depan tribune.

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Puluhan korban mengalami luka akibat terjatuh maupun tertimpa penonton lain saat bagian tribune ambruk.

Sejumlah ambulans diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban menuju beberapa rumah sakit di wilayah Purwokerto.

Salah seorang korban, Bagus, mengatakan penonton yang berada di bagian atas tribune jatuh secara bersamaan sehingga menyebabkan banyak orang saling bertumpukan.

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"Yang di sana akhirnya pada jatuh ke sini. Jadi saling tertumbuk-tumbuk," katanya.

Suasana panik terjadi saat peristiwa berlangsung. Banyak penonton berteriak meminta pertolongan, termasuk beberapa anak yang berada di lokasi.

Puluhan penonton mengalami luka-luka dan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit akibat tribune penonton VIP GOR Satria Purwokerto ambruk. Begini kejadiannya.

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TAGS   tribune VIP  Ambruk  GOR Satria  Purwokerto  Banyumas  sadewo tri lastiono  Bupati Banyumas  Drift Speed Fest 

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