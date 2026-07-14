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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Detik-detik Truk Pengangkut Alat Berat Tersangkut JPO Tendean, Begini Pengakuan Sopir

Selasa, 14 Juli 2026 – 10:11 WIB
Detik-detik Truk Pengangkut Alat Berat Tersangkut JPO Tendean, Begini Pengakuan Sopir - JPNN.COM
Lokasi truk angkut alat berat (crane) tersangkut jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com - JAKARTA - Truk Mitsubishi Taplooder yang membawa muatan alat berat tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (14/7) dini hari.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjelaskan kronologi kecelakaan tunggal tersebut.

Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Kapten Tendean, tepatnya di depan Hotel Terrazztree.

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"Kecelakaan bermula saat kendaraan truk Mitsubishi Taplooder dengan nomor polisi B-9077-UFU yang dikemudikan oleh Jony Anri Siahaan (28) melaju dari arah timur menuju ke arah barat di Jalan Raya Kapten Tendean," kata Ojo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Truk tersebut melaju dengan membawa muatan berupa alat berat di bagian belakangnya.

Namun, sesampainya di dekat Hotel Terrazztree, pengemudi diduga kurang mengantisipasi tinggi muatan yang dibawanya dengan batas ketinggian JPO yang melintang di jalan tersebut.

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"Sesampainya di lokasi, muatan alat berat yang diangkut oleh truk tersebut tersangkut pada fisik JPO," paparnya.

Akibat benturan keras dari muatan alat berat tersebut, struktur bangunan JPO mengalami kerusakan.

Berikut detik-detik truk membawa muatan alat berat tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Mampang Prapatan.

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TAGS   kecelakaan tunggal  truk  Alat Berat  Jpo  jembatan penyeberangan orang  kecelakaan 
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