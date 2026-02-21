Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Detik-Detik Truk Terguling di Bandung setelah Menyenggol Ford Hitam

Sabtu, 21 Februari 2026 – 09:56 WIB
Detik-Detik Truk Terguling di Bandung setelah Menyenggol Ford Hitam - JPNN.COM
Petugas saat melakukan proses evakuasi terhadap mobil boks yang terguling di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/2/2026). (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com - Personel Satlantas Polrestabes Bandung mengevakuasi sebuah truk terguling di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, pada Jumat malam (20/2/2026).

Konon truk itu terguling setelah menabrak mobil Ford hitam.

Danru 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung Aiptu Ruhinda menjelaskan insiden bermula dari mobil boks tersangkut pohon yang menjorok ke bahu jalan sehingga pengemudi kehilangan kendali.

Baca Juga:

"Mobil boks menyangkut pohon yang menjorok ke jalan. Karena tinggi kendaraan, bagian kiri atas tersangkut," kata Ruhinda saat dikonfirmasi di Bandung.

Akibat benturan tersebut mobil boks oleng ke kanan dan pada saat bersamaan melaju mobil Ford hitam.

Seketika itu pula truk yang oleng menyenggol mobil Ford sehingga pengemudi mobil itu mengalami luka-luka.

Baca Juga:

Ruhinda menyebut mobil Ford mengalami kerusakan pada pintu kiri bagian depan.

"Di dalam kendaraan tersebut terdapat seorang perempuan yang duduk di jok depan kiri dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mayapada untuk mendapatkan perawatan," katanya.

Satlantas Polrestabes Bandung mengevakuasi sebuah truk terguling setelah menyenggol Ford hitam di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat malam (20/2/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   truk terguling  kecelakaan  Bandung  Polrestabes Bandung 
BERITA TRUK TERGULING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp