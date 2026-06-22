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JPNN.com - Daerah

Detik-Detik Truk Terobos Perlintasan di Semarang Tertabrak KA Harina, Lihat!

Senin, 22 Juni 2026 – 20:30 WIB
Detik-Detik Truk Terobos Perlintasan di Semarang Tertabrak KA Harina, Lihat! - JPNN.COM
Truk boks vs KA Harina tujuan Bandung-Surabaya Pasarturi terlibat insiden kecelakaan di palang pintu perlintasan kereta Jalan Hasanuddin Kota Semarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jpnn.com - Seunit truk boks menerobos palang pintu perlintasan Kereta Api Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Peristiwa yang melibatkan KA KA 100 Harina tujuan Bandung-Surabaya Pasarturi itu terjadi di perlintasan sebidang Jalan Hasanudin, Kota Semarang, Senin (22/6) sekitar pukul 16.15 WIB.

Akibat kejadian tersebut, KA Harina berhenti luar biasa (BLB) untuk dilakukan pemeriksaan sarana di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 16.16 WIB. Setelah dinyatakan aman, KA Harina diberangkatkan pada pukul 16.21 WIB.

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"PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut," kata Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif kepada JPNN.com.

Berdasarkan keterangan awal pengemudi, kendaraan tidak dapat berhenti saat palang pintu mulai menutup akibat dugaan gangguan pengereman sehingga berhenti di area jalur KA.

"Peristiwa ini menyebabkan keterlambatan KA Harina sekitar 6 menit dari jadwal normal perjalanan," kata Luqman.

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Sesaat sebelum kejadian, kata Luqman, petugas perlintasan telah membunyikan sirine peringatan dan palang pintu sedang dalam proses penutupan.

Namun demikian, truk yang melaju dari selatan itu tetap menerobos dan memasuki area perlintasan. Saat berada di tengah jalur kereta, truk mengalami mogok.

Sebuah truk boks yang menerobos palang pintu perlintasan di Kota Semarang tertabrak KA Harina. Begini kejadiannya.

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TAGS   Truk Terobos Perlintasan  kereta api  Semarang  KA Harina 

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