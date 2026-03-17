Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Detik-Detik Tukang Pijat di Cirebon Dihabisi, Pelaku Tak Berkutik saat Motifnya Terbongkar

Selasa, 17 Maret 2026 – 19:47 WIB
Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar (tengah) saat memberikan keterangan di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026). ANTARA/Fathnur Rohman.

jpnn.com, CIREBON - Aparat Polres Cirebon tak butuh waktu lama untuk mengendus jejak pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang terapis pijat panggilan.

Polisi berhasil meringkus pelaku sekaligus membongkar motif keji yang melatarbelakangi aksi pembunuhan tersebut.

"Motif pelaku ingin menguasai harta korban senilai Rp 83 ribu," ujar Kepala Polres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar di Cirebon, Selasa.

Kapolres mengatakan kasus tersebut berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 10 jam setelah penemuan jasad korban di sebuah kamar kos pada Senin (16/3) kemarin.

Ia menyebutkan polisi telah mengamankan dua orang pelaku, yang merupakan pasangan suami istri berinisial LH (26) dan RK (41).

“Dua pelaku ini merupakan suami istri yang kami amankan setelah dilakukan pengejaran hingga ke wilayah Majalengka,” kata Eko.

Menurut dia, motif awal pelaku adalah ingin mengambil barang milik korban dengan cara memesan jasa pijat melalui sebuah aplikasi.

Ia menjelaskan korban berinisial TA datang ke lokasi kos, setelah diantar oleh seorang rekannya yang diduga merupakan pacarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelaku pembunuhan  motif pembunuhan tukang pijat  Cirebon  tukang pijat 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp