Devoteam CIO Summit 2025 Umumkan Ekspansi Agresif ke Asia Tenggara, Soroti Agentic AI

jpnn.com, LABUAN BAJO - Devoteam Indonesia resmi mengumumkan rencana ekspansi agresif ke empat negara Asia Tenggara—Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam—dalam lima tahun ke depan.

Pengumuman ini disampaikan pada gelaran Devoteam CIO Summit 2025: The 4th Edition di Labuan Bajo, menegaskan ambisi Devoteam untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dalam solusi cloud dan AI enterprise.

Acara tahunan ini menghadirkan 40 pemimpin teknologi dari industri utama seperti Financial Services (38,5%), Media & Entertainment (18%), serta Infrastructure & Telecommunication (12,8%), membahas implementasi teknologi generasi baru dengan fokus pada Agentic AI, Productivity & Collaboration, dan Security.

Agentic AI Jadi Sorotan Utama Tahun Ini

Tahun ini Devoteam menempatkan Agentic AI sebagai prioritas strategis bagi perusahaan di Indonesia dan Asia Tenggara. Teknologi ini dinilai akan menjadi katalis dalam meningkatkan efisiensi operasional, otomatisasi keputusan, serta penciptaan nilai bisnis yang lebih cepat dan terukur.

Pengumuman produk Gemini for Enterprise dari Google Cloud membuka sesi utama, diikuti diskusi mendalam “Beyond the Hype: Practical Applications of Agentic AI to Drive Growth and Efficiency” yang dipandu oleh Fauzal Atmodirono, CTO Devoteam Indonesia.

Di sisi keamanan, sesi “Defending the Future: Architecting a Proactive Security Posture in the Age of AI” menegaskan pentingnya membangun fondasi keamanan modern di tengah adopsi AI yang semakin luas. Sementara itu, panel Productivity & Collaboration membahas penerapan alat kolaborasi berbasis AI untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

Ambisi Regional: Devoteam Menuju Pemimpin Asia Tenggara