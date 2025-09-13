Close Banner Apps JPNN.com
Devya Aesthetic Dental & Implant Center Gelar Baksos, Menkes: Ini Aksi Nyata

Sabtu, 13 September 2025 – 14:34 WIB
Devya Aesthetic Dental & Implant Center Gelar Baksos, Menkes: Ini Aksi Nyata
Menkes Budi Gunadi Sadikin menghadiri kegiatan Baksos yang diinisiasi Devya Aesthetic Dental & Implant Center di SMP Negeri 3 Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (12/9). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menghadiri kegiatan bakti sosial (Baksos) yang diinisiasi Devya Aesthetic Dental & Implant Center di SMP Negeri 3 Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (12/9).

Kegiatan bertajuk “Menuju Indonesia Bebas Karies” itu menjadi sebuah aksi nyata terhadap kepedulian dan tindaklanjut dari kasus Karies di Indonesia.

Menkes Budi mengatakan upaya perbaikan kesehatan gigi tidak bisa dilakukan pemerintah saja dan pentingnya kolaborasi lintas sektor. 

Menurutnya, menjaga kesehatan gigi dan mulut berpengaruh langsung terhadap kondisi tubuh secara keseluruhan.

"Gigi itu ternyata paling tinggi masalahnya di masyarakat kita. Cek kesehatan gratisnya Pak Presiden Prabowo sudah hampir 30 juta dan 43 persen nasional itu masalahnya gigi,” kata Budi dikutip JPNN.com, Sabtu (13/9).

Sementara itu, founder Devya Aesthetic Dental & Implant Center Drg. Devya Linda, mengatakan acara ini meliputi sikat gigi massal, penyuluhan, pemeriksaan gratis, serta pengobatan sederhana. 

Devya juga menyerahkan bantuan satu unit dental chair untuk Puskesmas Parongpong. 

"Karena dengan gigi yang sehat pasti akan terbentuk jiwa yang sehat, anak tumbuh percaya diri. Menuju Indonesia bebas karies itu harus diperjuangkan bersama-sama,” kata Devya.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menghadiri kegiatan Baksos yang diinisiasi Devya Aesthetic Dental & Implant Center di SMP Negeri 3 Parongpong, Bandung Barat

