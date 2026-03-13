Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dewa United Banten Cari Pelampiasan Setelah Tersingkir di Asia, Persija Mesti Waspada

Minggu, 15 Maret 2026 – 04:00 WIB
Skuad Dewa United Banten saat melakukan persiapan jelang menghadapi Persija Jakarta pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Dewa United Arena. Foto: Dokumentasi Dewa United

jpnn.com, JAKARTA - Dewa United Banten bertekad bangkit saat jumpa Persija Jakarta pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Tim berjuluk Banten Warriors itu datang ke ibu kota setelah tersingkir pada ajang AFC Challenge League dari Manilla Digger.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengungkapkan anak asuhannya sudah melupakan hasil buruk di kompetisi Asia.

Saat ini fokus Ricky Kambuaya dan kolega meraih poin penuh saat menghadapi Persija Jakarta.

“Kami harus menghadapi kekecewaan setelah tersingkir dari kompetisi Asia pada laga pekan lalu,” katanya.

“Sekarang kami menghadapi Persija selalu menjadi pertandingan yang menarik untuk dimainkan, sehingga itulah yang kini menjadi fokus persiapan kami,” ujar pelatih asal Belanda itu.

Mantan pelatih Galatasaray itu menilai Dewa United punya peluang memberikan kejutan.

Semua pemain punya tekad untuk mencari pelampiasan setelah pada laga terakhir tidak tampil maksimal.

Dewa United Banten bertekad bangkit saat jumpa Persija Jakarta pada laga lanjutan Super League 2025/26, Minggu (15/3)

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Persija vs Dewa United  Dewa United Banten 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp