JPNN.com - Olahraga - Basket

Dewa United Banten Catat Hasil Positif Hingga Pekan Ketiga IBL 2026

Selasa, 27 Januari 2026 – 00:10 WIB
Pebasket D. J. Cooper saat berlaga bersama Dewa United Banten melawan RANS Simba Bogor dalam IBL 2026 di Dewa United Arena, Pagedangan, Minggu (25/1). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten menutup pekan ketiga IBL 2026 dengan kemenangan melawan RANS Simba Bogor.

Berlaga di Dewa United Arena, Minggu (25/1), Arki Dikania Wisnu dan kolega menang dengan skor 92-90.

Pelatih Dewa United, Augusti Julbe memberikan apresiasi kepada anak asuhannya yang mulai mengerti gaya bermainnya.

Kekompakan tim berjuluk Anak Dewa itu bisa menutup lubang yang ditinggalkan Jordan Adams seusai masih menjalani pemulihan cedera.

“Saya sangat bangga. Kami melalui beberapa hari yang berat dan jadwal yang semakin menantang, lalu hari ini para pemain menunjukkan karakter,” kata juru taktik kelahiran 3 Mei 1972 itu.

Dewa United Banten masih mengandalkan D. J. Cooper dan Joshua Ibarra dari barisan pemain asing.

Di luar dugaan, keduanya mampu dipadukan dengan barisan pemain lokal seperti Erick Ibrahim Junior, Patrick Nikolas, hingga Rio Disi.

Juara bertahan IBL tersebut untuk sementara duduk di peringkat pertama seusai mengoleksi lima kemenangan dari enam laga.

